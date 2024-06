Pe Bulevardul Primaverii, la numarul 28, e o casa minunata, ridicata in anul 1940 pentru un personaj de rang inalt al Mișcarii Legionare, Virgil Mihailescu, profesor universitar, bibliotecar al Academiei Romane și Secretar General al Ajutorului Legionar in timpul guvernului național-legionar. Cu ironia sa inegalabila, destinul avea sa transforme bijuteria de cladire in reședința unui cuplu de staliniști temuți - Iosif și Liuba Chișinevschi.