Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a fost desemnata, pentru al patrulea an consecutiv, cea mai fericita tara din lume, potrivit unui raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) publicat vineri, la un an dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat pandemia de coronavirus, potrivit Agerpres.

- Aceasta va dovedi ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de acesta. Adeverințele vor include un set limitat de informații, precum numele, data nașterii, data eliberarii, informații cu privire…

- Peste 40% din populatia Romaniei a avut, in timpul pandemiei de COVID-19, simptome anxioase sau depresive, releva rezultatele unui studiu realizat la o clinica din Cluj-Napoca. "Sanatatea psihica era o problema severa si inainte de pandemie cu o prevalenta anuala in randul europenilor de 38,2…

- Ministrul federal al Sanatații, Jens Spahn, este de parere ca pe alocuri, prin lockdown-urile impuse de pandemie, „viata a devenit mai puțin stresanta...” El a mai declarat, la conferința de presa de vinerea trecuta, ca nu exista „dovezi fiabile reieșite din datele de tratament medical”…

- In varsta de 100 de ani, Moore a fost recent diagnosticat cu Covid-19 si a fost internat la Bedford Hospital, dupa ce duminica a prezentat dificultati de respiratie. Fiica lui, Hannah Ingram-Moore, a spus ca a fost tratat pentru pneumonie in ultimele saptamani si ca saptamana trecuta a fost diagnosticat…

- Sprijin pentru comunitațile defavorizate din Ștefanești, in timpul pandemiei, din fonduri europene. Primaria Ștefanești, in parteneriat cu Consiliul Europei și Comisia Europeana, in cadrul Programului ROMACT, a finalizat implementarea proiectului SOLIDARI IN TIMPUL PANDEMIEI. MASURI DE INFORMARE SI…

- Zeci de mii de oameni si au pierdut locurile de munca in timpul pandemiei. Din cauza situatiei actuale multi oameni si au pierdut locurile de munca. Pandemie de coronavirus a lovit puternic piata muncii. In aceasta perioada multe joburi si au pierdut angajatii iar multe firme au inchis portile. Odata…

- Sa ramai activ in timpul pandemiei este important pentru sanatatea fizica si mentala, spune Dr. Michael Terry, specialist in medicina sportiva la Spitalul Northwestern Memorial. The Independent a incercat sa raspunda intrebarii „Ce sporturi de iarna sunt sigure din punctul de vedere al Covid-19" si…