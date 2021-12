Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 Decembrie, chiar de ziua Romaniei, MIRA a lansat „Draga Moșule”, un colind emoționant ce reprezinta și prima colaborare muzicala cu mama sa. „Inca puțin și vin sarbatorileeee. Sunt tare fericita ca am facut prima colaborare alaturi de mama mea. Va dați seama ce mult inseamna pentru noi aceasta…

- Andre surprinde publicul cu o super colaborare inainte de Sarbatori! Trupa lanseaza impreuna cu Iuliana Beregoi versiunea reinterpretata a hitului „Moșule, ce tanar ești” (Noapte de vis). Single-ul pastreaza celebrul refren ce a consacrat trupa fenomen și vine cu un sound și o producție fresh. „Moșule,…

- Aroma de scortisoara, miros de turta dulce si ciocolata aburinda, mancaruri apetisante, roata panoramica, decoratiuni de poveste, atmosfera calda in jurul focului, idei de cadouri, brazi de Craciun si multa voiosie. De pe 27 noiembrie 2021, Iulius Town Timisoara intra oficial in spiritul Craciunului,…

- Dupa ce au lansat impreuna „Departe de noi”, Arando Marquez colaboreaza din nou cu Julian pentru „Mai stai”, o piesa de suflet, cu un mesaj emoționant. „Te rog, baby, mai stai, de la tine sa-mi dai un bilet spre rai” sunt versurile sensibile prin care cei doi artiști canta despre iubirea necondiționata,…

- La un an si jumatate dupa ce cortina a cazut din cauza pandemiei de coronavirus, Metropolitan Opera (Met) din New York si-a reintalnit publicul luni seara pentru o premiera istorica: o lucrare compusa de un muzician afro-american, trompetistul Terence Blanchard, informeaza AFP, arata Agerpres.…

- Actuala opoziție parlamentara, formata din PSD și AUR, sare in premiera de 50% in opțiune electoratului, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS, in perioada 8-10 septembrie 2021. Situația peste una dramatica pentru PNL, care scade pentru…

- Programul Festivalului Enescu continua miercuri cu prezentarea in premiera a operei „Piticul” de Zemlinsky și cu un concert susținut de Mahler Chamber Orchestra și faimoasa pianista Yuja Wang. Mahler Chamber Orchestra și remarcabila pianista Yuja Wang vor concerta la Ateneul roman, de la 16.30.…

- Walt Disney Co. a anuntat ca toate filmele sale programate sa fie lansate anul acesta vor avea premiera in cinematografe inainte de a fi disponibile pentru streaming. Decizia luata va impulsiona salile de cinema afectate de pandemie si de faptul ca multe productii importante au debutat anul acesta online…