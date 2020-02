Cea mai eficientă reţetă anti-îmbătrânire. Face minuni Aveti nevoie de un castravete si de un ou. Ingredientele conținute de castravete regenereaza pielea intr-un mod complet natural. Antioxidantii, cum ar fi vitaminele C și K, distrug radicalii liberi responsabili de riduri. De asemenea, oul are capacitatea de a face pielea mai ferma. Iata ce trebuie sa faceti: Pasul 1. Curatati castravetele si taiati-l in doua. Pasul 2. Puneti castravetele si albusul de ou intr-un blender si amestecati bine. Pasul 3. Curațați fața și aplicați cu atenție masca. Se lasa sa actioneze timp de 15 minute, apoi spalați-va… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

