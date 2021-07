Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2020, Republica Moldova a produs aproape 8,5 mii de tone de ciocolata și alte produse similare cu conținut de cacao, fiind in descreștere de la an. Datele statistice au fost prezentate de Biroul Național de Statistica, cu ocazia Zilei Mondiale a Ciocolatei. Cea mai mare producție de ciocolata…

- Republica Moldova a produs aproape 8,5 mii de tone de ciocolata și alte produse similare cu conținut de cacao, anul trecut. Cu acest prilej Biroul Național de Statistica a prezentat cateva date ce se refera la ciocolata și alte produse similare cu conținut de cacao.

- Greenpeace protesteaza, miercuri, fata de o eventuala retragere a dosarului de inscriere in patrimoniul UNESCO a sitului Rosia Montana. Activistii de mediu au dezvelit in Piata Victoriei o statuie care il intruchipeaza pe premierul Florin Cițu ”poleit in aur”. Pe de alta parte, Guvernul precizeaza ca…

- Medical nutritionist, Mihaela Iftene a precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanta, ca, datorita incarcaturii crescute cu grasimi si zahar, consumul excesiv de ciocolata poate duce la crestere in greutate sau la aparitia cariilor dentare.Ziua Mondiala a Ciocolatei, este denumita, in unele cazuri, drept…

- Joi, 24 iunie, de Ziua Internaționala a Iei, Federația Romana de Rugby a anunțat ca, din sezonul viitor, „stejarii” vor reveni la echipamentele cu insemne tradiționale, purtate pentru prima oara in 2014. „Variantele finale vor fi prezentate dupa ce vom stabili toate detaliile cu partenerul nostru tehnic…

- Deși este unul din cei mai cunoscuți oameni din lume și deține cu titlu cu mare putere, Regina Elisabeta a II-a are preferințe destul de simple din punct de vedere culinar. Suverana are un desert favorit care este foarte ieftin. Ce gusturi are aceasta? Nimeni nu se aștepta sa-i placa tocmai acest preparat.…

- Lucrul de acasa, orele neintrerupte petrecute in fața laptopului, stresul și toate acele obiceiuri ce iți fura energia, te fac sa te refugiezi in obiceiuri alimentare nesanatoase? Micile placeri nevinovate ar putea sa iți saboteze dieta, așa ca ai grija la gustarile pe care le savurezi, mai ales la…

- Emoțiile noastre ne pot impinge sa cadem prada ispitei: o patrațica de ciocolata se transforma rapid intr-o intreaga ciocolata. Fluctuatiile nivelului de zahar din sange, lipsa unor vitamine (complexul B) sau minerale (fier, magneziu) in organism, stresul, programul haotic de somn, sarirea meselor principale,…