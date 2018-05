Cea mai des întâlnită problemă cu care se confruntă actorii renumiți în timpul filmărilor In timp ce mulți dintre noi ar da orice pentru oportunitatea de a-și uni buzele cu cele mai populare vedete de la Hollywood, sunt staturi care nu au vrut sub nicio forma sa se apropie afectiv de partenerii din filme. Actorul irlandez-american Neal McDonough nu vrea sa sarute nicio alta femeie care nu este soția sa, ceea ce a cauzat tensiuni in cariera sa.„Sa ucizi oameni in filme, asta este fals, nu este real. Cand ești in pat cu alta femeie, ce credeți? Asta este real. Nu imi plac aceste lucruri. Mai ales acum cand am și copii”, a declarat actorul. Inainte de a-l saruta pe Tupac… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

