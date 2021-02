Cea mai des intalnita confuzie pe care o fac romanii cand isi asigura locuinta Nu de putine ori ne-am lovit de aceasta confuzie, astfel ca multi romani, cred, in mod gresit, ca atunci cand isi fac o asigurare pentru casa, tot ce este in respectiva casa este asigurat.



Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, la ce sa fii atent cand iti asiguri casa.



Din pacate nu este chiar asa! Dupa cum ne spunea un asigurator cu ceva timp in urma, in momentul in care iti asiguri casa sau locuinta, cum vreti sa o denumiti, iti asiguri doar peretii acesteia. Si cam atat!



Multi romani cred ca o astfel de asigurare acopera si bunurile din locuinta.

Sursa articol si foto: business24.ro

