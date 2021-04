Cea mai delicioasă rețetă de pește pentru Florii. Cum faci acasă, în cel mai scurt timp Chiar daca țin sau nu post, enoriașii se inghesuie in piețe de Florii pentru a cumpara pește proaspat și a se ține de tradiție. Ospaț cu adevarat va fi pentru cei care au respectat randuiala din punct de vedere alimentar și nu s-au atins de produsele numite generic ”de dulce”. Pentru a-i felicita pentru infranare, […] The post Cea mai delicioasa rețeta de pește pentru Florii. Cum faci acasa, in cel mai scurt timp appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

