Stiri pe aceeasi tema

- Parcul Central din municipiul Reghin va gazdui, in perioada 10-31 decembrie, o noua ediție a tradiționalului Targ de Craciun. Printre cei care vor contribui la decorarea brazilor din Parcul Central se numara și copiii reghineni, invitați de oficialitațile orașului sa contribuie cu decorațiuni facute…

- Se fac ultimele pregatiri pentru deschiderea Targului de Craciun din Sighetu Marmației. Parteneri in organizarea acestui targ s-a ocupat Asociația producatorilor locali – Traista cu bunatați și Asociația Radacinilor Strabune și se va desfașura sub egida – Acasa de Craciun. In acest sens, in Parcul Central…

- In perioada 10-31 decembrie, Parcul Central din municipiul Reghin va gazdui o noua ediție a tradiționalului Targ de Craciun. Printre cei care vor contribui la decorarea brazilor din Parcul Central se numara și copiii reghineni, invitați de oficialitațile orașului sa contribuie cu decorațiuni facute…

- Reprezentanții Primariei municipiului Sighișoara au publicat, in urma cu cateva zile, pe pagina web a instituției, www.primariasighisoara.org, in dezbatere publica, un proiect de hotarare privind desfașurarea evenimentului "Targul de Craciun 2021", organizat cu ocazia sarbatorilor de iarna, in perioada…

- Primaria Bistrița va pune in funcțiune iluminatul festiv de Moș Nicolae. Evenimentul va fi insoțit de deschiderea targului de Craciun, un concert pentru cei mici cu Gașca Zurli, deschiderea patinoarului, dar și un concert de colinde susținut de Ducu Berți. Municipalitatea a pregatit mai multe evenimente…

- Riscul de saracie severa in randul copiilor romani a crescut pentru prima oara in ultimii 5 ani. Festivalul Brazilor de Craciun iși propune sa restabileasca accesul egal la educație și servicii medicale de calitate pentru copiii vulnerabili deoarece pentru prima data in ultimii cinci ani, riscul de…

- Peste 100 de dascali din municipiul Sfantu Gheorghe vor beneficia de un ajutor financiar de pana la 1.500 de lei pentru achizitionarea de dispozitive electronice. Laptopurile si tabletele pot fi achizitionate incepand cu data de 25 octombrie, iar contravaloarea dispozitivelor va fi rambursata de catre…

- Un șofer drogat care a omorat doi pietoni care incercau sa se urce intr-un taxi dupa ce a intrat intr-o intersecție cu 100 de kilometri la ora, sub influența cocainei, a fost condamnat la inchisoare cu executare de instanța Judecatoriei Dej. Accidentul a avut loc anul trecut chiar in ziua de Craciun,…