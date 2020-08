Cea mai dăunătoare legumă din România. Îngrașă cel mai mult și noi o consumăm zilnic Probabil cea mai consumata leguma din Romania este și cea mai daunatoare pentru ce o consuma. Cartoful se afla pe locul 1 ca numar de calorii. Cea mai consumata leguma din Romania este și cea mai daunatoare. Ingrașa cel mai mult Cartoful nu ar trebui sa fie in meniul celor care sufera cu probleme de […] The post Cea mai daunatoare leguma din Romania. Ingrașa cel mai mult și noi o consumam zilnic appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- „Cartoful este una dintre cele mai consumate legume, insa are multe calorii. Doi cartofi fierti sau copti pot avea si 200 de calorii. Daca facem piure nu inseamna ca mancam dietetic daca adaugam lapte sau unt pentru gust. De asemenea, daca prajiti cartofii aveti o adevarata bomba calorica indiferent…