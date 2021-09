Stiri pe aceeasi tema

- Ion Caramitru a murit , duminica, 5 septembrie, la spitalul Elias din București, iar in spatele sau lasa mostenire o cariera de invidiat, insa si citate celebre, informeaza Mediafax . „Astept sa nu fiu bolnav si, sanatos fiind, sa-mi pot onora obligatiile pe care le am sau care mi le impun. Si sa am…

- Ion Caramitru a murit! Actorul in varsta de 79 de ani era internat de mai multe saptamani la spitalul Elias din Capitala. Ion Caramitru a murit! Actorul avea 79 de ani Tragedie in lumea artistica din Romania! Ion Caramitru a murit duminica (5 septembrie). Actorul trebuia sa fie prezent la Iași pentru…

- Au fost finalizate lucrarile in alte trei curți amenajate, reabilitarea celorlalte curți este fie in proces, fie se planifica. Acest lucru a fost relatat de Primarul General al municipiului Chișinau, Ion Ceban, menționind ca acum locatarii din bd. Traian 1/1, bd. Dacia 60/1 (Aeroport) și bd. Mircea…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe strazile din capitala continua lucrarile de reparație curenta a carosabilului, lichidarea situațiilor de avariere și aplicarea marcajului rutier. Pe parcursul zilei de joi sint executate lucrari de asfaltare pe bd. Renașterii Naționale și pe aleea din…

- Au ramas muți cind au vazut in ce stare au ajuns masinile lor. 16 șoferi din Capitala care si-au lasat aseara vehiculele parcate in curțile bocurilor de locuit au avut parte de dimineața de o surpriza amara: masinile au fost sparte si golite de bunuri. Totul s-a intimplat in sectorul Ciocana al Capitalei,…

- Nascuta la 1 septembrie 1949 la Bucuresti, actrita Luminita Gheorghiu a jucat pana in 2003 pe scena Teatrului Bulandra, dar a avut o cariera extraordinara mai ales in cinematografie. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Capitala in 1972, la clasa profesorului Ion Cojar si a…

- Momente de panica astazi la o piscina cunoscuta din Capitala, acolo unde se aflau sute de persoane pentru relaxare. S-a activat alarma de incendiu, iar toate persoanele au fost evacuate de urgența din interior.

- O etapa inedita din cadrul campaniei de vaccinare antiCOVID derulate la nivel național s-a marcat, de vineri dimineața incepand, la Piața Obor, din sectorul 2. Cunoscuta drept una dintre cele mai atractive piețe din Capitala, la nivel de oferta, dar și de preț – la legume, fructe și alte produse ce…