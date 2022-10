Stiri pe aceeasi tema

- Lunetista in virsta de 31 de ani este cunoscuta in țara drept Ioana d'Arc a Ucrainei. Evhenia Emerald nu s-a lasat distrasa de la lupta nici in ziua nunții sale, cind s-a casatorit intr-o padure cu soldatul Eveniy Stypaniuk. Tinara a purtat o rochie alba, mulata, decoltata și crapata pe picior. Drept…

- Corespondentul Newsweek in Ucraina: In ziua in care i-am luat un interviu lui James Vasquez, probabil cel mai faimos veteran american care lupta in Ucraina, l-am intalnit in Kiev si pe deputatul Sviatoslav Yurash care are o poveste de viata impresionanta. Ne-am plimbat pentru cateva minute printre…

- Autoritațile din Tuva, regiunea natala a ministrului rus al Apararii Serghei Șoigu, le vor „darui” o oaie, doi saci de cartofi și varza familiilor barbaților mobilizați pentru razboiul din Ucraina. De asemenea, familiile recruților ar trebui sa primeasca 50 de kilograme de faina insa varza va fi data…

- Un mare admirator al președintelui rus Vladimir Putin și a acțiunilor intreprinse de acesta in Ucraina, fostul mare campion olimpic rus Evgeni Plușenko, 39 de ani, a anunțat ca nu se teme, ca mulți alți compatrioți, in cazul in care va primi un ordin de incorporare, informeaza Ziare.com . „Este o perioada…

- Razboi in Ucraina, ziua 166. Prima nava de marfa, de la invazia rusa, a sosit in portul ucrainean de la Marea Neagra Chornomorsk, unde va fi incarcata pentru viitorul transport de cereale. Intre timp, o alta vedeta americana a ajuns la Kiev si s-a intalni