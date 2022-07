Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului se afla in prim-plan, dupa ordinul publicat in Monitorul Oficial care prevede ca 40% din sportivi sa fie autohtoni in toate competitiile nationale intercluburi.

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder a declarat ca doreste sa mentina legatura cu presedintele rus Vladimir Putin, in pofida razboiului pe care Rusia continua sa il duca in Ucraina, transmite dpa, citata de realitatea.net.

- Tanara de 28 de ani dintr-o comuna ieseana retinuta dupa ce a urcat la volan fara a avea permis de conducere si a accidentat mortal o fetita de patru ani, a fost plasata in arest la domiciliu, desi procurorii au cerut arest preventiv in cazul sau. Femeia este acuzata de ucidere din culpa si conducerea…

- Agresiunea declanșata de Vladimir Putin impotriva poporului ucrainean este cea mai mare criza cu care Europa se confrunta de la Al Doilea Razboi Mondial incoace. Daca dam timpul inapoi pana la data de 23 februarie, cu o zi inainte ca Rusia sa-și lanseze invazia totala in Ucraina, s-ar putea sa fim tentați…

- Fortele ruse au avansat catre centrul Severodonetk, un oras situat in estul Ucrainei, bombardat intensiv de saptamani de zile, in care au loc lupte de strada, anunta luni guvernatorul regiunii Lugansk, Serghii Gaidai, relateaza AFP, citat de news.ro.

- Minorele cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, victime ale violului, pot face intrerupere de sarcina in Mexic fara autorizatie parentala sau judiciara, a declarat marti Curtea Suprema, declarand constitutionala o norma care acorda acest drept, relateaza AFP miercuri, conform AGERPRES. Fii la…

- Pe 30 aprilie 1945, in urma cu 77 de ani, Adolf Hitler se sinucidea alaturi de Eva Braun in buncarul din Berlin in care se aflau inca din luna ianuarie a acelui an. Trupele sovietice ajunsesera in Berlin, Germania era la un pas de infrangere, iar Hitler nu voia sa fie luat prizonier.