Cea mai celebra gravida a momentului! WOW cum poate sa arate si cat de mare s-a facut burtica ei. Cine este?!

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi, in pijama la iarba verde. Actrița, care va deveni mama peste doua luni, și-a expus mandra burtica de gravida. Vedeta a surprins un moment special și a facut totul public pe contul de socializare. Laura Cosoi a profitat de aceasta zi frumoasa și a scos burtica la soare. Actrița și-a luat…

- Deși a facut eforturi uriașe sa nu iși lase la vedere sarcina, ei bine, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, va arata primele imagini cu burtica de gravida a Sorinei Docuz. Viitoarea mamica se menține intr-o forma de zile mari și are foarte mare grija de aspectul ei fizic. (VEZI ȘI: Fosta doamna primar…

- Cameron Diaz, una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, s-a retras din actorie. Vedeta cunoscuta, mai ales, pentru rolurile din ,,The Holiday”, ,,What to Expect When You’re Expecting” sau ,,The Counselor“, vrea sa se concentreze pe viața de familie.

- Celebra actrita Cameron Diaz, 45 de ani, se retrage din actorie pentru a se dedica mai mult vietii private, alaturi de sotul ei, Benji Madden, 39 de ani. Asta daca prietena ei a spus adevarul. Ultimul film al lui Cameron Diaz a fost "Annie".

- Roxana Ciuhulescu și-a etalat mandra burtica de gravida in sala de sport.Chiar daca este insarcinata, fosta prezentatoare tv se menține in continuare in forma și face tot ce poate pentru ca bebelușul ei sa se dezvolte sanatos. Roxana Ciuhulescu a postat pe contul de socializare imagini in care apare…

- Adelina Pestritu este insarcinata! Chiar ea a facut anuntul, pe reteaua de socializare, iar felicitarile nu au intarziat sa apara! Si continua sa curga… Vedeta a vorbit, la o emisiune tv, despre sarcina, dar si despre unele planuri.

- Simona Gherghe a revenit pe TV in 8 ianuarie, dupa sapte luni de concediu de maternitate, scrie cancan.ro. Se pare, insa, ca vedeta nu va sta prea mult la munca, pentru ca s-ar pregati sa devina din nou mamica. Citeste si Fetita Simonei Gherghe a facut primii pasi. Prezentatoarea TV a surprins-o…