Stiri pe aceeasi tema

- A fost evacuata apa din 25 case, 346 curti, 73 beciuri subsoluri si 11 straziPloile ce s au abatut asupra Romaniei zilele acestea inca isi fac simtite urmarile.Nu mai putin de 58 de localitati din 16 judete au inregistrat inundatii, iar echipajele Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta au…

- Nicio șansa ca ploile abundente sa se opreasca. Mai mult, in zeci de localitați sunt prognozate inundații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o avertizare privind creșterea cotelor de inundație și pericol pe aproape toate raurile și bazinele hidrografice…

- Romania este sub atenționare cod galben de furtuni pana sambata la ora 10:00, iar in regiunile centrale, nordice și vestice este cod galben de inundații. Pa parcursul zilei au fost emise 31 de mesaje de avertizare de tip nowcasting, dintre care 25 portocalii și 6 roșii.

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi, 21 mai, Memorandumul intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Educatiei din Republica Populara Chineza privind recunoasterea reciproca a diplomelor si certificatelor din invatamantul superior.Obiectivul Memorandumului este acela de a facilita recunoasterea…

- Ziua de ieri și noaptea trecuta au fost total atipice din punct de vedere al temperaturilor. Astfel, in unele zone din țara, precum Oltenița sau Baile Herculane, au fost cele mai scazute temperaturi maxime...

- Ziua de joi, 21 mai, a fost cea mai friguroasa din luna mai, de cand se fac masuratori in Romania. Meteorologii susțin ca vremea este mult prea rece pentru aceasta perioada, noaptea fiind inregistrate valori negative. Urmeaza zile și mai racoroase, anunța ANM.

- In Europa se studiaza posibilitațile de a merge in concediu in 2020, in ciuda pandemiei de coronavirus, pentru a nu bloca turismul complet. O idee recenta arata ca harta Europei s-ar imparți in doua: zone roșii, unde infecțiile nu sunt ținute sub control, și zone verzi, unde sunt ținute sub control. …

- Interviul amplu cu Florin Hozoc a pornit de la un articol in care era prezentat drept un personaj controversat, implicat in afaceri discutabile, condimentate cu anchete DNA. Și de aici ipoteza ca insistența sa de a se colecta plasma convalescenta in Romania are alte scopuri, inclusiv acela de a vinde…