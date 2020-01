Cea mai calduroasa iarna din ultimii 30 de ani ar putea ajuta Europa sa renunte la carbune

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea neobisnuit de calda din timpul iernii a redus cererea pentru gaze naturale intr-un moment in care noi livrari de gaze lichefiate intra pe piata iar acest fenomen, cumulat cu cresterea costurilor pentru certificatele de poluare, ii determina pe producatorii de electricitate din Europa sa renunte…

- Producția de automobile in Germania a scazut in 2019 la cel mai mic nivel din ultimii 23 de ani, in contextul in industria din cea mai mare economie din Europa continua a fost puternic afectata anul trecut de intensificarea razboiului comercial global, informeaza Bloomberg, anunța MEDIAFAX.Producatorii…

- Pana acum au fost confirmate 27 de concerte in Europa, printre care se numara aparitii la Londra, Dublin, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Viena, Copenhaga, Oslo, Paris si Stockholm. Ultimele spectacole programate deja vor avea loc la Moscova (31 martie), Kiev (2 aprilie) si Minsk (3 aprilie). Montarile…

- ”Lumea subestimeaza forta copiilor furiosi”, a declarat suedeza reporterilor si sustinatorilor ei, veniti sa o primeasca la debarcarea de pe catamaranul La Vagabonde, in Portugalia. ”Sunt furiosi si frustrati”, a mai spus ea, conform News.ro.Perspectiva unei noi interventii curajoase a…

- Europa, “inundata” cu gaze naturale. Tancurile cu gaz lichefiat așteapta și o luna in largul coastelor Spaniei, pentru a fi descarcate Rolul Europei de ultima destinatie pentru gazele naturale lichefiate (GNL) pe care traderii nu le pot vinde in alta parte se apropie de sfarsit, transmite…

- Rolul Europei de ultima destinatie pentru gazele naturale lichefiate (GNL) pe care traderii nu le pot vinde in alta parte se apropie de sfarsit, transmite Bloomberg.In contextul in care depozitele sunt pline, iar iarna pare a fi una blanda, au crescut ingrijorarile cu privire la cat de multe…

- Modelul, care va fi produs de cei 8.000 de angajati de la fabrica Zwickau din Germania, va sta la baza altor vehicule electrice care vor fi lansate in viitor de cel mai mare producator auto european, scrie Agerpres. "Suntem in pragul unei schimbari de sistem catre mobilitatea electrica", a…

- Intitulat 'Szczerze' ('Sincer vorbind'), cartea va fi lansata initial in limba poloneza pe 12 decembrie, dar publicarea in alte limbi este posibila pe parcurs, scrie Agerpres. Jurnalul incepe cu primele zile dupa asumarea functiei de presedinte al Consiliului European in anul 2014 si mentioneaza…