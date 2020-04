Cinci noi cazuri de infecție cu coronavirus, la nivelul județului

Cinci noi cazuri de infecție cu coronavirus, la nivelul județului
08/04/2020
36 de cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost confirmate, la nivelul județului Teleorman, până miercuri, 8 aprilie, cu cinci mai multe decât la precedenta…