Cea mai bună veste despre coronavirus! România este bine față de restul Europei Premierul Ludovic Orban atrage atenția ca deși avem cazuri de infectare cu coronavirus numarul acestora nu este unul mare iar ritmul de creștere al numarului de infectari nu e unul accelerat la fel ca in alte țari europene. Totodata, el a precizat ca sunt luate in calcul anumite restricții, insa atunci cand vor fi stabilite concret vor fi facut publice. „Mulțumesc domnului primar general. A intarit capacitatea ambulanței a luat masuri și a suplimentat cu 40 de cadre medicale. Nu, astazi nu va acea CNSU, se intalnește de regula luni. Avem in evaluare posibile masuri. Daca vom lua vreo decizie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

