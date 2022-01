Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat ca Jocurile Olimpice vor promova pacea mondiala. Acesta a confirmat participarea la Olimpiada de Iarna de la Beijing, transmite Noi.md cu referire la romanian.cri.cn. In cadrul unei conferințe de presa, Guterres a declarat ca "Olimpiada este un…

- Raluca Stramaturaru (36 de ani), locul 7 in proba de sanie la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, s-a calificat și la ediția din acest an, a 4-a din cariera Mai e mai puțin de o luna pana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing, China, iar Romania a primit cea mai buna veste. Raluca Stramaturaru,…

- In mai puțin de o luna vor incepe Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing. Lumea este inca ravașita de pandemie, este lipsita de incredere, este divizata și are parte de conflicte. „Boicotului politic” fața de acest eveniment sportiv a invaluit intr-o ”ceața ” metropola Beijing. Odata cu inceperea…

- Pe masura ce se apropie Jocurile Olimpice și Paralimpice de Iarna de la Beijing 2022, sportivii din intreaga lume care practica sporturile pe gheața și zapada așteapta cu nerabdare inceperea evenimentului. Prezentarea modelului torței, transmiterea flacarii olimpice, prezentarea medaliilor, competițiile…

- Jocurile Olimpice revin in China. Dupa ediția din 2008, in care boxerul Veaceslav Gojan a reușit sa cucereasca medalia de bronz, Beijing va gazdui in perioada 4-20 februarie Olimpiada de iarna. Astfel, Beijing devine primul oras ce va avea in palmares organizarea atit JO de vara, cit si cele de iarna.…

- Cele 12 semne zodiacale chinezești se descurca perfect la probele de la Olimpiada de Iarna, precum curling, patinaj viteza, patinaj artistic sau schi alpin. La 50 de zile pana la Jocurile Olimpice de Iarna din Beijing a fost lansata o animație cu animalele care reprezinta zodiile, realizata de China…

- Portarul suedez Robin Lehner, 30 ani, de la Las Vegas Golden Knights, a declinat participarea la turneul olimpic de hochei pe gheata de la Jocurile Olimpice de iarna 2022 de la Beijing, din cauza unor probleme de sanatate mintala, transmite Reuters. Lehner a precizat ca a fost o decizie greu de luat…

- Comunitatea Chineza din Romania a inaugurat in incinta Centrului Logistic și Comercial Dragonul Roșu o expoziție fotografica care celebreaza cea mai importanta competiție internaționala sportiva a anului viitor – Jocurile Olimpice de iarna Beijing 2022. Expoziția include zeci de fotografii originale…