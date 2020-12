Stiri pe aceeasi tema

- Fanii emisiunii „Chefi la cuțite” știu deja ca Florin Dumitrescu face cea mai buna rețeta de paste carbonara din lume. Nu de puține ori, acesta a reușit sa caștige diferite batalii culinare pe care le-a dat cu adversarii sai, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea.

- Preparatele tradiționale romanești nu trebuie sa dispara de pe masa de sarbatori, mai ales de la romanii care traiesc la sat și iși prepara singuri toate bunatațile. Cum sa faci cei mai buni carnați de casa? Ii vei da gata pe invitați cu aceasta rețeta. Rețeta pentru carnați de casa. Cel mai bun preparat…

- Din proviziile facute pentru iarna nu trebuie sa lipsesca varza murata la butoi. Iata cum se prepara rețeta moldoveneasca pentru varza murata la butoi. Iata, așadar, care sunt ingredientele. Varza murata la butoi pentru iarna. Ingredientele necesare Varza Apa Sare neiodata, pentru muraturi Tulpini de…

- Lidia Fecioru iti spune reteta secreta care te scapa de ameteli. Acestea sunt ingredientele din bucatarie pe care bioenergoterapeutul le recomanda daca suferi de aceasta afectiune care iti da viata peste cap. Ingredientele care te scapa de ameteli Daca te confrunti cu ameteli, insa nu doresti sa apelezi…

- La proba de gatit pe echipe, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au avut sarcina de a prepara o rețeta cat mai gustoasa pe baza de pui și orez. Alex Velea și baieții de la Golden Gang au degustat farfuriile și au votat ca farfuria echipei lui Sorin Bontea este cea mai gustoasa.…

- Fie ca o folosim pentru sarmalele de Craciun sau ca salata simpla de varza ori varza a la Cluj, nu ar trebui sa ne lipseasca din gospodarie. Sa o prepari e mai ușor decat crezi. Iata rețeta: INGREDIENTE • 20 de verze mici, cu frunza subțire • 8 legaturi de cimbru uscat • 15 crenguțe de marar uscat •…

- Ioana Ivan a pornit o mica afacere personala dintr-o pasiune veche: scrisul caligrafic. Prin mainile ei au trecut mii de mesaje primite de la clienti, pe care le inscriptioneaza frumos pe semne de carte si globuri de Craciun sau le inrameaza.

- "N-am avut curajul sa vin singur și in general prietenii ma susțin cand fac prostii", a dezvaluit tanarul, venit la "Chefi la cuțite". "Am fost la un casting, am ajuns sa joc in filme și seriale. Am cochetat cu muzica. Am avut probleme cu drogurile, toți banii pe care i-am produs timp de…