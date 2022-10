Cea mai bună rețetă pentru dulceața de gutui. Ingredientul pe care îl adaugi la final Cea mai buna rețeta pentru dulceața de gutui. Este sezonul gutuilor, drept urmare, cu siguranța vei ave nevoie de puțin ajutor cu prepararea unui desert delicios. Dulceața de gutui este simplu de preparat, iar cand ai toate ingredientele deja pe masa, lucrurile devin și mai ușoare. Pentru rețeta de gutui ai nevoie de ingredientele urmatoare: 2 kg gutui rase2 kg zahar1 l apa3 pliculete zahar vanilat1/2 lamaie4 borcane 800 Cea mai buna rețeta pentru dulceața de gutui. Ingredientul pe care il adaugi la final Dureaza mai puțin de doua ore sa prepari dulceața de gutui. Gutuile rase se pun intr-o oala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

