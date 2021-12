Caltaboșii, aceste preparate tradiționale care nu lipsesc de pe masa romanilor in perioada Sarbatorilor de iarna, se gatesc in diferite moduri, in funcție de preferințele fiecaruia. Toate rețetele, insa, au un lucru in comun: valorificarea organelor porcului. Caltaboșii se prepara din maruntaiele porcului. Au la baza ficatul și organele de porc, amestecate cu orez pentru absorbirea grasimii. Pentru gatirea acestui preparat tradițional, avem nevoie de o oala uriașa, pentru a fi siguri ca ingredientele au loc suficient pentru fierbere. Ingredientele de care avem nevoie pentru prepararea caltaboșilor…