Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul recomanda din nou masca de protecție sanitara in spații interioare, mai ales in mijloacele de transport in comun, in contextul creșterii numarului de infectari cu COVID. Purtatorul de cuvant al Executivului a declarat ca „deocamdata nu avem in acest moment activat vreun cadru legal care sa…

- Atac asupra Harkovului, soldat cu cel putin 2 morti si 23 raniti, inclusiv un copil, anunta guvernatorul regional. Cel putin doua persoane au fost ucise si alte 23 au fost ranite, printre care si un copil, intr-un atac asupra Harkovului, a declarat seful administratiei militare regionale Oleg Siniehubov,…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu un telefon Iphone care s-a transformat intr-o vesta antiglonț, salvandu-i viața unui soldat ucrainean. An IPhone saved our Warrior's life. pic.twitter.com/2dhn6GFnIX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere guvernelor sa revina la masca de protecție obligatorie, pe fondul creșterii accelerate a numarului de cazuri COVID in Europa. O noua varianta Omicron, supramnumita ”Centaurus” se raspandește rapid, iar experții in sanatate sunt ingrijorați deoarece conține multe…

- Un soldat rus, dupa cum susține MilitaryLand.net, a fost lovit de o grenada chiar in timp ce se afla intr-un moment intim. Grenada a fost aruncata dintr-o drona ucraineana, care a și filmat momentul. ????️Russian soldier caught by Ukrainian drone in the field #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/TrqFyhgxSF…

- Ucraina incepe, joi, audierile preliminare in primul proces al unui soldat rus acuzat de violarea unei femei in timpul invaziei, iar in viitor vor fi demarate probabil zeci de astfel de procese, potrivit Reuters. Suspectul, Mihail Romanov, in varsta de 32 de ani, care nu se afla in custodie ucraineana…

- O instanța din Kiev va demara primul proces pentru crime de razboi, de la inceputul razboiului din Ucraina. Un soldat rus de 21 de ani, acuzat ca a ucis un civil de 62 de ani, va fi dus in fața judecatorului vineri. Inculpatul care va fi dus la tribunalul districtual din Kiev este Vadim Sisimarin, […]…