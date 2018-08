Cea mai buna parodie pentru sigla PSD, dupa proteste: ”Gaz'n Roses”

Stiri pe aceeasi tema

- Protestul antiguvernamental inceput sambata in Piata Victoriei din Bucuresti s-a desfasurat fara incidente majore, in zona mai ramanand oameni si dupa miezul noptii. Primii protestatari au inceput sa se stranga in Piata Victoriei inca de sambata...

- Protestul este unul pasnic, autorizat de Primaria municipiului Sibiu. Soferii de la societatea Tursib, aflata in subordinea Primariei municipiului Sibiu, au anuntat ca au iesit in strada deoarece sunt nemultumiti atat de lefuri, cat si de conditiile de munca. Colegii lor din Brasov, Pitesti…

- Agajatii de la Ministerul Tineretului si Sportului au pichetat, joi, ministerul, fiind nemulțumiți de salariile pe care le primesc și de modul in care s-a aplicat legea salarizarii. Protestul vine dupa ce vinerea trecuta angajatii Ministerului Tineretului si Sportului s-au ...

- Proteste la Sibiu si Cluj la adresa puterii Protest duminica la Sibiu - Foto: Carmen Vulcan Aproape 300 de sibieni au iesit din nou în strada, aseara. Protestatarii s-au adunat în Piata Mare dupa care au pornit în mars pe câteva artere principale din…

- Președintele PNL Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj simpatizanților formațiunii pe care o conduce, indemnandu-i sa iasa in strada la mitingurile organizate in ziua moțiunii, atat in țara cat și in București."PNL este deschis, dupa caderea Guvernului, la negocieri cu toate forțele politice…

- Dupa protestul organizat de catre PAS, PLDM și Platforma DA, care a adunat sute de cetațeni in strada, ex-primarul capitalei, Dorin Chirtoaca susține ca astfel de manifestații trebuie de constituit in fiecare zi.

- Protestul magistratilor impotriva tentativelor de punere sub control politic a justitiei continua si sub forma unei rezolutii prezentate pe site-ul Asociatiei forumul Judecatorilor. Intitulat "Rezolutia magistratilor romani pentru apararea statului de drept", documentul a fost semnat deja de 1427 de…

- Judecatorii și procurorii protesteaza, sambata, pe scarile Curtii de Apel Bucuresti, fata de modificarea legilor justitiei. Aproximativ 100 de magistrati participa la un protest care se desfasoara in tacere. Mai multi procurori si judecatori din Bucuresti, dar si din alte judete, protesteaza, sambata…