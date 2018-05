Sean Norvis lanseaza alaturi de Will G. si Erick Fill piesa “Better Part Of Me”

Sean Norvis revine cu o noua piesa in colaborare cu Will G. si Erick Fill! “Better Part Of Me” este scrisa de Will G. si compusa de catre Sean Norvis si Zacco Davide. “Acum aproximativ un an, am fost contactat de Will G. pentru a lucra… [citeste mai departe]