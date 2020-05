Cea mai bună investiție pe timp de criză. De ce se scumpește aurul în momente de incertitudine economică Cea mai buna investiție pe timp de criza. De ce se scumpește aurul in momente de incertitudine economica Piata aurului se numara printre cele mai dinamice din 2020, astfel ca metalul pretios a reusit sa se aprecieze cu aproximativ 15% de la inceputul anului, potrivit unei analize realizate de firma de brokeraj XTB Romania. "Nivelul ridicat de incertitudine a reprezentat un context favorabil pentru aur, care reprezintă o alternativă pentru investitori în momente pesimiste. Totuşi, modificările frecvente de atitudine ale investitorilor s-au putut observa şi la nivelul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Nivelul ridicat de incertitudine a reprezentat un context favorabil pentru aur, care reprezinta o alternativa pentru investitori in momente pesimiste. Totusi, modificarile frecvente de atitudine ale investitorilor s-au putut observa si la nivelul evolutiei pretului metalului, care a fost una agitata…

- Piata aurului se numara printre cele mai dinamice din acest an, astfel ca metalul pretios a reusit sa se aprecieze cu aproximativ 15% de la inceputul anului, potrivit unei analize realizate de firma de brokeraj XTB Romania. "Nivelul ridicat de incertitudine a reprezentat un context favorabil…

- Piata aurului se numara printre cele mai dinamice din acest an. Metalul pretios a reusit sa se aprecieze cu aproximativ 15% de la inceputul anului. Nivelul ridicat de incertitudine a reprezentat un context favorabil pentru aur, care reprezinta o alternativa pentru investitori in momente pesimiste.…

- Increderea in economie s-a prabușit la cel mai scazut nivel din anul 2000. Vasilescu, BNR: In Romania se suprapun trei crize, sa vedem cum vom iesi din acest impas Situatia actuala din Romania este diferita fata de cele din trecut, pentru ca se suprapun trei crize, una sanitara, una sociala si una economica,…

- Cine nu are aur sa-și cumpere. Metalul prețios ramane cel mai bun refugiu in criza, prețul crește masiv și se apropie de maxime istorice Aurul ar putea reprezenta un activ mai sigur si mai stabil in urmatoarea perioada, metalul prețios reprezentand una dintre putinele piete care a avut o performanta…

- Citu: Economia Romaniei va iesi din aceasta criza mai bine decat ne asteptam. Perspectiva de rating va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare Fitch Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat marti ca economia Romaniei va iesi din aceasta criza mai bine decat ne asteptam si va fi mult…

- „Dupa criza epidemiologica vine criza economica și alimentara”, spune miercuri Remus Borza, deputat și consilier onorific al premierului Ludovic Orban, intr-o analiza taioasa și surprinzatoare ținand cont de poziția acestuia, chiar și onorifica, in Executiv.„Criza sanitara va trece intr-o…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a prezentat, in contextul efectelor generate de pandemia de coronavirus, ca Romania poate evita sa intre intr-o criza economica, doar daca se va alinia masurilor pe care Uniunea Europeana le va adopta, mai exact: 1. fara lichiditați in piața și 2. stimularea…