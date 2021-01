Cea mai bună gimnastă de pe continent e campioană și la școală! Pentru prima data in istorie, loturile naționale de gimnastica de juniori (artistica fete, baieți și aerobica) au efectuat un stagiu de pregatire comun, iar locul ales a fost complexul de la Cheile Gradiștei. Printre cei 54 de sportivi s-a aflat și Ana Maria Barbosu, campioana europeana la toate cele patru aparate, la individual compus, dar și cu echipa Romaniei, la competiția din Turcia. Puștoaica are programul plin in fiecare zi: pe langa cele doua antrenamente, fizic și in sala de gimnastica, mai petrece 4-5 ore in fața laptopului, pentru ca nu vrea sa lipseasca nici o zi de la școala, mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

