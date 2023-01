Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care vrei sa duci o viața fara lipsuri, poți incerca sa te lași ghidat/a de indrumarile sale. Mai ales daca iți dorești un parcurs plin de belșug, nu trebuie sa te abați de la povețele acestei clarvazatoare.Daca privim in urma, putem observa ca multe dintre previziunile ei s-au adeverit,…

- Imbracamintea sport pentru femei, ca și incalțamintea, a incetat de mult sa mai fie asociata exclusiv cu sportul. Un trening dama este o opțiune buna pentru relaxare, potrivita ca ținuta de plimbare și o soluție confortabila pentru acasa. Pentru unii, articolele confortabile și elegante au devenit elemente…

- Este luni dimineața. Ai o intalnire importanta la serviciu, intri sub duș și, in timp ce apa curge, te gandești ce sa porți. Iți inghiți rapid micul dejun pentru a te spala pe dinți și a-ți pune incarcatorul in rucsac. Prin fereastra se vede ca este innorat. Deschizi garderoba și te holbezi: ce geaca…

- Alegerea ramelor pentru ochelari este un proces care trebuie sa țina cont de o varietate de criterii, de la forma feței pana la particularitațile lentilelor pe care le vei purta. In cazul ochelarilor de soare nu se aplica in totalitate criteriile care tre

- Un covor poate servi ca punct de plecare accesibil pentru a eleva un spațiu sau pentru a pune in valoare o casa. Scopul unor covoare ieftine sau scumpe este de a contura un spațiu, de a stabili coeziunea și, mai presus de toate, de a ancora o camera. Covoarele suporta multe din partea noastra in … Articolul…

- Pompa de recirculare este un element foarte important in sistemele de incalzire, aer condiționat, apa calda, dar și in sistemele de incalzire prin pardoseala. Datorita pompei, lichidul de racire circula in sistemul de incalzire „inchis", in sistemul de „pardoseala calda", ceea ce marește transferul…

- Pentru cei care iubesc fotbalul, alegerea ghetelor este cruciala. Cu atat de multe modele disponibile pe piața, nu este ușor sa faci alegerea potrivita. Iata cateva sfaturi pentru a va ajuta sa gasiți perechea potrivita de ghete. Cunoașteți-va marimea Pentru a face cea mai buna alegere pentru ghetele…

- 1. Alege mobilierul potrivit Alegerea mobilierului potrivit este principalul aspect de care sa ții cont atunci cand vrei sa iți amenajezi livingul intr-un stil modern deoarece ocupa cel mai mult spațiu din camera și are cel mai mare impact vizual. Principalele piese de mobilier care nu trebuie sa lipseasca…