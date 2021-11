Cea mai bună dulceață de nuci. Rețetă, mod de preparare și ingrediente Dulceața de nuci verzi poate fi cea mai buna alegere cand vine vorba de ceva dulce, dar și sanatos. Iata rețeta pentru cea mai buna dulceața de nuci verzi, modul de preparare, dar și ingredientele de care ai nevoie. In primul rand asigura-te ca ai cumparat deja nucile, pentru ca ele sunt cele mai importante. Pentru cea mai buna dulceața de nuci vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente: Cea mai buna dulceața de nuci. Rețeta, mod de preparare și ingrediente pentru 100 gr. nuci: 1 1/2 kg. zahar, 1/2 baton vanilie, 1 lamiie, 3 pahare apa In ceea ce privește modul de preparare, acesta se va intinde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

