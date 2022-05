Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent daca le gatiți in cuptor, in friteuza sau in cuptorul cu microunde, chipsurile de casa sunt o alternativa rapida și sanatoasa la versiunile cumparate din magazin. Iata o rețeta rapida, care cu siguranța va fi pe placul tuturor membrilor din familia ta! Chipsurile coapte pot face parte dintr-o…

- Urzica este un remediu alternativ pe care oamenii il folosesc din mai multe motive, inclusiv pentru reducerea durerii de artrita și tratarea alergiilor sezoniere. Unde mai pui ca pot fi o gustare cat se poate de rapida și delicioasa! Iata cum sa prepari urzici cu maioneza in bucataria ta!

- Adela Popescu a recunoscut: atunci cand vine vorba despre supa Tom Yum, partenerul ei de viața, Radu Valcan, este mai priceput in bucatarie. Vedeta le-a aratat fanilor cat de bine arata supa pregatita de soțul ei. Iata cum sa o prepari și tu!

- Iți este pofta de ceva dulce și nu mai știi ce bunatați sa prepari pentru tine și cei dragi? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura „Arabica”. Iata de ce ingrediente avem nevoie pentru acest desert gustos!

- Andreea Marin a recunoscut ca gatește acasa de cate ori are posibilitatea, mai cu seama ca are din propria gradina diverse mirodenii. Celebra prezentatoare de TV a impartașit recent cu fanii ei o rețeta de vinete coapte. Rețeta este foarte simpla, nu ai nevoie de multe ingrediente și nici de multa indemanare…

- Daca iți este pofta de ceva dulce, dar nu mai știi ce sa gatești pentru tine și oamenii dragi sau ești in cautarea a ceva nou, noi venim cu soluția. Iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura Lamaița glazurata, gata in doar 30 de minute.

- Daca iți este pofta de ceva dulce și vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu un desert delicos, dar nu mai vrei sa gatești ceva simplu, noi venim cu soluția. Care este cea mai simpla rețeta pentru kuche de ciocolata.

- Cu toții vrem sa ne suprindem prietenii și familia cu un desert delicios, dar nu prea vrem sa petrecem multa vreme in bucatarie. Noi iți prezentam cea mai simpla rețeța pentru checul cu fulgi de nuca de cocos și ciocolata.