- Specialiștii recomanda o alimentație echilibrata pentru o viața lipsita de griji in privința sanatații. Majoritatea romanilor consuma destul de multa carne din dorința de a se bucura de beneficiile sale, dar și pentru gustul ei. Mulți dintre oameni au aflat acum ca unele legume sunt chiar mai bogate…

- In perioadele reci din an, este foarte important sa se puna mai mare accent pe alimentație. In acest fel, organismul preia nutrienții de care are nevoie și devine mai rezistent in fața virusurilor. Iata alimentul care acționeaza ca un protector al organismului și trebuie consumat zilnic.

- Gospodinele știu cat este de greu sa gatești carne. Multe dintre ele au incercat nenumarate rețete de-a lungul timpului. Acestea s-au convins ca unul din trucurile pe care trebuie sa il urmeze este cel cu oțet. Bucatarii profesioniști recomanda acest lucru. Care este motivul pentru care trebuie sa pui…

- Baimarenii s-au bucurat cand au aflat ca blocurile in care locuiesc se vor izola termic. Asta inseamna teoretic facturi mai mici la gaz. Doar ca lucrarile nu sunt intotdeauna cele mai reușite. Și asta se vede atunci cand avem precipitații ceva mai abundente. Desigur ca pentru unii sunt investiții cu…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, considera ca totul ce s-a intamplat ieri in fața Procuraturii Anticorupție cu mama sa este organizat de președinta Maia Sandu. „Ea spune ca este un „circ”. Adica, cand mama cuiva este jignita, acesta este un „circ” și poți rade. Nu, Maia Sandu, acesta nu este un circ.…

- Carnea de vita Karpaten Premium Angus ia naștere pe pașunile din Transilvania, pe Valea Hartibaciului, spațiul perfect pentru creșterea vacilor de carne. Folosind resursele naturale neexploatate (pașunea și biodiversitatea caracteristica zonei), la Marpod, langa Sibiu, se obține o carne de vita a…

- Agentia Europeana pentru Medicamente recomanda ca vaccinul anti-COVID-19 produs de Novavax sa includa un avertisment referitor la doua afectiuni inflamatorii cardiace, pe baza unui numar mic de cazuri raportate, informeaza Reuters, citeaza Agerpres.

- Presedintele Iohnnis a subliniat ca economia trebuie facuta "cu cap si acolo unde se poate". "Statul nu va impune de la 1 august reduceri ale consumului, dar marii consumatori pot face voluntar acest lucru", a declarat pentru TVR secretarul de stat din Ministerul