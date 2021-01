Cea mai bogata femeie din lume in 2020, mostenitoarea unui imperiu al frumusetii. Averea ei depaseste 75 de miliarde de dolari

Cea mai bogata femeie din lume in 2020, mostenitoarea unui imperiu…

In momentul divortului de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, cel mai bogat om din lume, se spunea despre Mackenzie Scott ca a devenit cea mai bogata femeie din lume, dar aceasta titulatura nu a durat prea mult pentru ca Francoise Bettencourt Meyers si-a reluat locul bine-meritat.



Francoise Bettencourt Meyers (74 ani) este mostenitoarea imperiului L'Oreal, iar in momentul de fata, dupa inchiderea burselor, averea ei se ridica undeva la 75,2 miliarde de dolari, in scadere cu peste 500 de milioane de dolari.



Familia ei detine 33% din actiunile L'Oreal, companie care a inregistrat…