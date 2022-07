Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii chinezi au fost cei mai activi cumparatori de proprietați imobiliare din SUA anul trecut in randul strainilor – cheltuind un record de 6,1 miliarde de dolari pentru case, in principal din Florida și California, potrivit Asociației Naționale a Agenților Imobiliari. Cumparatorii din China…

- Australia reintroduce plata angajaților care trebuie sa intre in carantina din cauza COVID-19, a declarat sambata premierul Anthony Albanese, in timp ce un nou val de infecții provocate de Omicron afecteaza țara. Australia se lupta cu o epidemie majora determinata de noile subvariante Omicron, BA.4…

- Economia Chinei, a doua cea mai mare din lume, a inregistrat rezultate extrem de slabe in trimestrul al doilea al anului 2022, ca urmare a efectelor carantinei, relateaza Reuters.Datele oficiale publicate vineri arata ca Produsul Intern Brut al Chinei a crescut cu doar 0,4% in trimestrul aprilie-iunie…

- Autoritatile sanitare din Hong Kong au anuntat ca, incepand de vineri, 15 iulie, persoanele infectate cu COVID-19 si aflate sub ordin de izolare la domiciliu vor fi obligate sa poarte bratari electronice.

- Din toamna lui 2020, China a amendat corporatiile si le-a investigat pentru presupuse practici monopoliste. O reaparitie a cazurilor de Covid-19 incepand din martie a amplificat presiunea asupra cresterii veniturilor, restrictiile de calatorie si ordinele de a ramane acasa perturband lanturile de aprovizionare…

- Leul și-a menținut la inceputul saptamanii stabilitatea fața de euro, tendința manifestata in ultimele opt luni, in timp ce indicii ROBOR continuau sa se apropie de pragul de 6%. Cursul euro a crescut de la 4,9458 la 4,9469 lei iar transferurile se efectuau in piața locala in culoarul 4,945 – 4,949…

- Averea tanarului antreprenor Mark Zuckerberg, proprietarul Facebook și Meta, a crescut in doar 24 de ore vertiginos. Astfel, miliardarul ajunge pe locul 14 in topul celor mai bogați oameni ai planetei. Acțiunile Meta au crescut, in aceasta saptamana cu peste 19%, dupa ce firma mama a Facebook, Meta…