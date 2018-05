Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, fondatorul companiilor Tesla si SpaceX, vrea sa deschida o fabrica de bomboane. Miliardarul a scris pe Twitter ca este "super, super serios" in aceasta privinta. "O sa fie uimitoare (fabrica - n.red.) ", a adaugat Musk. Evident, internautii s-au activat si i-au lasat mii…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a pierdut ieri 4,58 miliarde de dolari. CEO-ul Amazon are doar cateva luni de cand este cel mai bogat om de pe Glob. Averea neta a lui Jeff Bezos a atins la inceputul anului 105,1 miliarde de dolari. Clasamentul Bloomberg al celor mai bogati oameni din lume arata…

- Cele mai profitabile 10 companii ale lumii au realizat, in prima jumatate a anului 2017, caștiguri totale de 147 de miliarde de dolari, ceea ce reprezinta mai mult de jumatate din Produsul Intern Brut al Romaniei (PIB) realizat in anul 2017. Adica 213,2 miliarde de dolari. Prima clasata in topul mondial…

- Doua pagini din adnotarile lui Mark Zuckerberg, folosite de acesta in sedinta Senatului de marti, au fost fotografiate de un fotograf asociat de presa si au devenit rapid virale. Acestea sugereaza ca fondatorul Facebook era pregatit sa spuna ca nu demisioneaza, dar si sa critice Apple, al…

- Ion Tiriac este singurul roman inclus in ultima editie a topului miliardarilor publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial. Comparativ, anul trecut Ion Tiriac avea o avere de 1,1 miliarde de dolari…

- Tremend intra pentru cel de-al doilea an consecutiv in topul Inc. 5000 Europa. Revista americana reuneste in acest top cele mai dinamice companii din regiune, pe criteriul cresterii cifrei de afaceri pe o perioada de 3 ani. De-a lungul timpului, printre companiile nominalizate in Inc. 5000 s-au numarat…