- Japoneza Nabi Tajima, considerata cea mai varstnica persoana din lume, a murit sambata la varsta de 117 ani, a informat duminica un oficial japonez, citat de AFP si DPA. Tajima a incetat din viata in jurul orei locale 20:00 (11.00 GMT), pe insula sa natala Kikai, din regiunea Kagoshima,…

- O persoana a cazut in raul Jiu, in timp ce facea rafting in zona Lainici, barbatul fiind scos din apa de prieteni. Din pacate, salvatorii ajunsi la fata locului nu l-au mai putut salva. La locul accidentului s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului Targu Jiu si Garzii…

- Inainte ca fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, sa se prabuseasca pe o banca intr-un parc din Salisbury pe 4 martie, singura persoana confirmata ca ar mai fi suferit efectele agentului neurotoxic Noviciok a fost un om de stiinta sovietic, care se ocupa de arme chimice, relateaza The…

- ACCIDENT CUMPLIT. Camioneta cazuta de pe pod. O persoana a murit si doua au fost ranite>FOTO O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat ca numarul persoanelor moarte de gripa in Romania a crescut la 73.Ultima persoana care a decedat din cauza acestei boli este o femeie de 58 de ani din judetul Hunedoara, care avea conditii medicale preexistente si nu era…

- Una dintre cele cinci persoane ranite in accidentul rutier petrecut marti pe DN 25 intre localitatile galatene Vames si Tudor Vladimirescu a murit, au anuntat reprezentantii Politiei Rutiere Galati. Potrivit sursei citate, este vorba despre un barbat aflat in in stop cardiorespirator, care era resuscitat…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a decedat, iar alte patru persoane, dintre care doua ranite, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de marti spre miercuri pe DJ 248, in comuna Rebricea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- O persoana a murit si altele au fost ranite in coliziunea dintre doua trenuri produsa luni la orele pranzului in provincia Styria din sud-estul Austriei, a anuntat politia preluata de Reuters.