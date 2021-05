Cea mai bătrână ursoaică din România, eliberată după zeci de ani de captivitate O ursoaica, de peste 38 de ani, de la gradina zoologica Radauți a fost eliberata dupa zeci de ani de captivitate. Animalul a fost transferat la sanctuarul din Zarnești, unde se poate bucura, in sfarșit, de libertate. ”Ursoaica și cei doi pui in varsta de un an și jumatate de la Zoo Radauți au ajuns […] The post Cea mai batrana ursoaica din Romania, eliberata dupa zeci de ani de captivitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

