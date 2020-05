Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda nu a inregistrat niciun caz nou de COVID-19 in ultimele 24 de ore, o premiera dupa data de 11 martie, au anuntat luni autoritatile sanitare din aceasta tara, citate de DPA și preluate de Agepres. Pe 29 aprilie Noua Zeelanda si-a relaxat masurile stricte de izolare a populatiei la domiciliu.…

- O femeie in varsta de 70 de ani, care fusese confirmata cu COVID-19, s-a sinucis, in aceasta dimineața, la Spitalul Municipal Campulung Muscel, a anuntat, sambata, Institutia Prefectului Arges. „Dupa primele cercetari ale Politiei, se pare ca femeia si-a pus singura capat zilelor. (…) Personalul medical…

- Angelina Friedman, o femeie in varsta de 101 ani, din SUA, a invins gripa spaniola, cancerul și acum boala respiratorie COVID-19!Angelina Friedman locuiește intr-un camin de batrani din statul New York, a informat New York Post, citat de Agerpres.Provenita dintr-o familie de imigranți italieni, Angelina…

- Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, are in vedere masuri de a reactiva forta de munca in doua etape care se vor extinde pana pe tot parcursul anului, iar aceasta avertizeaza ca hotelurile, barurile si restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun. Guvernul iberic are pregatit un plan de reactivare…

- Numarul de noi infecții cu coronavirus in Spania a scazut la un nivel record de la inceputul focarului. Deși era țara cea mai afectata din Europa, a decis sa redeschida unele sectoare ale economiei sale saptamana aceasta, scrie The Guardian. Decesele au crescut ușor pana la 619 in ultimele 24 de ore…

- Datele oficiale din Spania arata ca aproape 900.000 de persoane și-au pierdut locurile de munca din 12 martie, cand țara a adoptat masuri de carantinare și blocare a unor activitați, din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit Reuters. Din cele 898.822 de cazuri, peste jumatate se refera la contracte…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…