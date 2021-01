Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a inlocuit joi sapca de baseball rosie in stilul lui Donald Trump cu o masca faciala de protectie in fotografia sa de profil pe Twitter, la o zi dupa violentele de Capitoliu, relateaza France Presse. Pana miercuri, miliardarul populist ceh purta in fotografia de…

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american", a postat…

- Violențele de la Washington provocate de susținatorii lui Donald Trump care au ocupat cu forța cladirea Capitolului sunt „innaceptabile”, transmite Ministerul Afacerilor Externe intr-un mesaj pe Twitter. „Violențele de la Capitol Hill din Washington DC sunt ingrijoratoare și inacceptabile. Avem incredere…

- Cladirea Capitolului, unde se desfașura ședința in care Congresul urma sa valideze alegerea lui Joe Biden, a fost ocupata de susținatori ai președintelui in funcție, Donald Trump. Unii dintre congresmeni, pe cale sa fie evacuați, s-au baricadat in birouri. Situația tensionata din SUA i-a facut pe unii…

- Mai multi membri ai Congresului american au denuntat miercuri o "tentativa de lovitura de stat" desfasurata de partizani ai lui Donald Trump care au reusit sa patrunda in Capitoliu, parlamentarii avertizand ca actiunea este sortita esecului, transmit AFP si Reuters. "Asistam la o tentativa…

- Donald Trump a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu, acolo unde congresmanii americani erau reuniți pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mesajul președintelui in exercițiu a fost transmis cu puțin timp inainte…

- Trump si-a surprins atat colegii republicanii, cat si democrati dupa ce a anuntat ca nu este satisfacut de proiectul de lege cu privire la mult asteptatele ajutoare, in valoare de 892 de miliarde de dolari (730 de miliarde de euro), inclusiv o alocatie de somaj speciala, care a expirat la 26 decembrie,…

- Presedintele în exercitiu al SUA, Donald Trump, ar fi luat în calcul o posibila decretare a legii martiale pentru a anula alegerile pe care le-a pierdut pe 3 noiembrie în fata lui Joe Biden, sustin The New York Times si CNN, informatie catalogata de Trump drept ''fake news'',…