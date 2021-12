Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble incheie anul cu una dintre cele mai așteptate piese ale momentului: „Extrapolam”, o balada sensibila ce completeaza tabloul de toamna cu sound-ul sau melancolic. Pentru ca lipsa persoanei iubite oprește timpul in loc, Lidia canta despre o poveste de dragoste la care mulți dintre noi visam.…

- Dupa ce au lansat impreuna „Departe de noi”, Arando Marquez colaboreaza din nou cu Julian pentru „Mai stai”, o piesa de suflet, cu un mesaj emoționant. „Te rog, baby, mai stai, de la tine sa-mi dai un bilet spre rai” sunt versurile sensibile prin care cei doi artiști canta despre iubirea necondiționata,…

- „Cosita Loca” este single-ul pe care Anaira il lanseaza, o piesa fresh cu good vibes, ce te duce cu gandul la zilele insorite de vara. Compusa de catre Laurențiu Duța alaturi de Sergiu Buta și Giraldo Mazo, „Cosita Loca” este o piesa cool ce vorbește despre prima privire și atracție, dans și pasiune.…

- Eugenia Nicolae este o apariție proaspata in peisajul muzical romanesc, iar muzica ei imbina pop-ul și elemente de folclor. Anul acesta Eugenia a lansat 3 piese care s-au bucurat de aprecierea publicului și a oamenilor din industrie. Acum vine cu o piesa noua, compusa impreuna cu Randi in studiourile…

- Dupa ce au cantat un fragment din piesa in timpul turneului, super trio-ul nominalizat la premiile GRAMMY®, Jonas Brothers lanseaza astazi, 17 septembrie, noul lor single, intitulat „Who’s In Your Head”. Creand valva in jurul acestei piese, inițial trupa a interpretat piesa intr-un stil grandios in…

- Emy Alupei lanseaza „Alien”, o piesa manifest cu versuri in limba engleza, pentru toți cei care se simt marginalizați și judecați de societate. „Alien” reprezinta starea pe care uneori oamenii o au atunci cand simt ca nu aparțin unui loc și ca tot ce ar fi trebuit sa fie familiar pare strain. Compusa…

- Eugenia Nicolae a devenit cunoscuta datorita participarii de anul acesta la emisiunea Romanii au talent, iar de atunci a incantat publicul cu o mulțime de piese compuse chiar de ea. Dupa succesul unor melodii care imbina folclorul cu sound-uri noi, precum „Inima n-o mai rabda” și „De ce nu ma legeni”,…

- La inceput de toamna, Las Olas lanseaza „Natural”, o piesa hot cu versuri in limba spaniola, ce imbina beat-urile EDM. Compusa de catre DJ SAVA alaturi de Florentina Catalina Ciuna și Daniel Mitroi, „Natural” este o piesa cu o energie incredibila care te provoaca sa dansezi oriunde te-ai afla, dar in…