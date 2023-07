Cea mai așteptată decizie CCR cu legea pensiilor speciale s-a amânat Legea pensiilor șpeciale, de care depinde alocarea banilor din PNRR are nevoie de lamuriri suplimentare, au decis judecatorii Curții Constituționale. CCR a amanat, pentru 21 august, dezbaterile privind aceasta lege. Pe ordinea de zi a Curții Constituționale se afla legea pensiilor speciale și cea privind cumulul pensiei cu salariul. Ultima a fost amanata pentru data […] The post Cea mai așteptata decizie CCR cu legea pensiilor speciale s-a amanat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

