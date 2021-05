Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ne-a plimbat prin univers cu „Nave Spațiale”, MIRA prezinta „Zi Merci”, ultima poveste muzicala ce se regasește pe primul album din cariera al artistei. Lansat la inceputul primaverii atat fizic cat și online, „MiraDivina” este un material discografic personal ce culege experiențe reale imparțite…

- „Sentimente” este cadoul muzical pe care Olga Verbițchi l-a pregatit pentru fani de ziua ei. Compus de catre Mircsov Delia alaturi de Ioana Ignat, Bodarev Dumitru și Cornel Ursache, „Sentimente” este o piesa pentru toți cei care au cunoscut primii fiori ai iubirii. „Dragostea ta imi da puterea, cand…

- Andreea D și BoyFlow colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Zuli Zuli”, un single numai bun de ascultat, cu iz de vara și cu un vibe fresh ce te indeamna sa traiești fiecare clipa cu zambetul pe buze. Compus de catre Silviu Paduraru alaturi de Dragoș Damsa, Emanuela Oancea și Alin Tiganus in studiourile…

- O prezenta ce ascende rapid in scena muzicala electronica din Romania, Andrew Dum are un talent natural pentru mixat, care se imbina perfect cu stilul aparte pe care il are muzica lui. Seturile lui sunt caracterizate printr-un groove placut si voci care te poarta pe ritmul piesei. El se bucura de aprecierea…

- Imnul oficial al turneului final al Campionatului European, compus de DJ-ul olandez Martin Garrix, va fi lansat pe 14 mai, a anuntat artistul pe retelele de socializare, potrivit lesoir.be. Imnul va avea un puternic accent irlandez, cu fragmente din compozitii ale lui Bono si The Egde de la…

- Pentru prima oara impreuna, unele dintre cele mai cunoscute și apreciate voci din Romania fac echipa pentru un proiect excepțional format din doua single-uri inedite. Loredana Groza colaboreaza cu Jador, Florin Salam, Costi, Culița Sterp, Baboiash, Ștefan de la Barbulești, Nicu Paleru, Adi de la Valcea,…

- IKEA a prezentat noua sa colecție LOKALT, realizata in colaborare cu antreprenori sociali din India, Iordania și Thailanda, in cadrul evenimentului global, din 22 aprilie. LOKALT este rezultatul unei colaborari cu meșteșugarii locali contemporani din Amman, Delhi, Bangkok și liderul creativ IKEA, Maria…

- Dupa ce a lansat piesa “Taifun” in limba romana care a fost primita cu bucurie din partea publicului din Romania, dar și din Bulgaria, Antonia revine cu “Typhoon”, o varianta in engleza și bulgara in colaborare cu Toto. Toto este unul dintre cei mai apreciați artiști din Bulgaria, cu multe hituri la…