Stiri pe aceeasi tema

- O fabrica de ciocolata din Belgia, cea mai mare din lume, și-a inchis temporar porțile dupa ce a descoperit salmonella intr-un lot de producție, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O mare fabrica de ciocolata belgiana a oprit producția dupa ce a detectat salmonella intr-un lot de ciocolata. Compania Barry Callebaut a declarat joi ca fabrica sa din Wieze – despre care spune ca este cea mai mare fabrica de ciocolata din lume – a oprit toate liniile de producție ca masura de precauție,…

- Producția a fost oprita in cea mai mare fabrica de ciocolata din lume, condusa de gigantul elvețian Barry Callebaut, in orașul belgian Wieze, dupa ce au fost descoperite contaminari cu salmonella, a anunțat joi firma.

- Este alerta in Belgia, dupa ce a fost descoperit un focar de Salmonella in cea mai mare fabrica de ciocolata din lume.Productia de ciocolata a fost oprita in fabrica, la scurt timp dupa ce au fost depistate focarele. Fabrica apartine gigantului elvetian Barry Callebaut si este situata in orasul belgian…

- Barry Callebaut, cel mai mare producator de ciocolata din Elveția și unul dintre cei mai importanți jucatori din lume pe piața de profil, a fost nevoit sa inchida fabrica din Wieze, Belgia, a informat site-ul postului public helvet, SRF . Potrivit unui purtator de cuvant, Salmonella a fost descoperita…

- Producatorul de oua de ciocolata Kinder inchide fabrica din Belgia, dupa scandalul Salmonella. Situația produselor in Romania Agentia Federala pentru Siguranta Alimentara din Belgia a ordonat producatorului italian de dulciuri Ferrero sa opreasca deocamdata productia la fabrica din Arlon (Belgia) si…

- Ciocolata este unul dintre dulciurile preferate de oamenii din mai toata lumea, nemaivorbind de copii. Și mai ales ouale de ciocolata, care conțin acele jucarioare și surprize pentru cei mici. Care sunt cumparate mai ales in perioada Paștelui. Atata doar ca in ultimele zile au fost semnalate probleme,…

- Zeci de cazuri de salmonella au fost identificate in mai multe țari europene, din cauza produsele de ciocolata Kinder produse in Belgia și retrase imediat de la comercializare de producatorul Ferrero, informeaza AFP. Cu doar doua saptamani inainte de Paște, grupul Ferrero a informat, marți, ca a decis…