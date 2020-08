Stiri pe aceeasi tema

- 3 focare de COVID 19 sunt, in prezent, in evolutie, in judetul Iasi. Cele mai multe cazuri au fost inregist la Centrul de Servicii Sociale “C. A Rosetti” din Iasi, unde sunt internati copii cu handicap neuropsihic. Potrivit purtatorului de cuvant al DGASPC Iasi, Tiberiu Bantas, in urma ultimelor teste…

- In 2019, deputatul PSD Diana Tușa dezvaluia ca, la 30 de ani de la Revoluție, un barbat, fost comandant, are o pensie de 73.890 de lei și ca fiul unui fost vicepreședinte al Bancorex a ajuns secretar de stat la Ministerul Finanțelor. „Restul e poveste”, a spus ea atunci. Povestea a ramas, ba chiar pentru…

- Multi ieseni se plang de faptul ca scarile rulante din pasajul de la Hala Centrala nu functioneaza corespunzator. "Ziarul de Iasi" a verificat ieri (duminica) acest aspect si a constat ca scarile cu iesire catre piata de la Hala Centrala si cele de la Tribunal functioneaza pe cand cele care au iesirea…

- Renate Weber, Avocatul Poporului, nu va beneficia de pensie speciala, transmite instituția prin intermediul unui comunicat de presa.Pentru a putea beneficia de pensie de serviciu/speciala, Avocatul Poporului trebuie sa aiba un stagiu minim de cotizare la sistemul public de pensii de 15 ani, potrivit…

- Ramane de vazut ce decizie vor lua judecatorii CCR tinand cont de faptul ca unii dintre ei sunt beneficiari ai unor pensii speciale, dupa cum reiese din declaratiile de avere publicate pe site-ul Curtii. Din declaratiile de avere pe anul 2019 reiese ca sase judecatori CCR au avut venituri din pensii…

- Nu este zi in care medicii de la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Iasi sa nu faca apel la persoanele care au fost infectate cu virusul COVID-19 pentru a dona plasma. Din cei 50 de potentiali donatori, doar sase au venit la Centrul de Transfuzii pentru a dona lichidul vital, iar cinci dintre…

- Doua persoane au fost trimise in judecata pentru infractiuni de coruptie, intr-un dosar constituit in urma sesizarii formulate de Casei Judetene de Pensii, a informat marti, Directia Generala Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie Neamt, noteaza Agerpres. Potrivit sursei citate, faptele…

- Doua persoane au fost trimise in judecata pentru infractiuni de coruptie, intr-un dosar constituit in urma sesizarii formulate de Casei Judetene de Pensii, a informat marti, Directia Generala Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean Anticoruptie Neamt. Potrivit sursei citate, faptele s-au petrecut in…