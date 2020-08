Cea mai afectată țară din Europa scoate armata în stradă contra coronavirusului Una dintre țarile cele mai afectate din Europa de pandemia cu noul coronavirus și in care rata de infectare crește alarmant a decis scoaterea armatei in strada pentru a sprijini lupta contra raspandirii virusului. Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca recurge la armata – care urmeaza sa mobilizeze 2.000 de militari – pentru […] The post Cea mai afectata țara din Europa scoate armata in strada contra coronavirusului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, Franța, Germania și Italia au inregistrat cele mai mari cazuri zilnice din primavara și pana acum, iar Spania se afla in mijlocul unui focar major. Belgia, Croația, Olanda, Regatul Unit au inregistrat, de asemenea, o situație recenta, scriu jurnaliștii New York Times. O parte din criza…

- Mii de israelieni au demonstrat sambata la Tel Aviv, suparati pe ceea ce ei considera a fi raspunsul necorespunzator al guvernului la socurile economice prin care au trecut in timpul crizei coronavirusului, relateaza Reuters, preluat de Agepres. Iar Times of Israel transmite ca dupa ce mitingul din…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat joi o reforma fiscala ”inevitabila” ca urmare a crizei economice si sanitare provocate de epidemia COVID-19 si are pentru aceasta in vedere o crestere a impozitelor, mai ales a celor percepute marilor companii, relateaza AFP, conform Agepres.ro. Dupa enormul…

- Sorin Roșca Stanescu Poziția lui Ludovic Orban este disputata in forța. Este un adevarat concurs. Intre procurori și Parlament. Oare cine va ajunge mai intai la linia de sosire? Premierul este prins ca intr-o menghina in capcana maștilor de protecție. Și nu mai scapa. Dromaderul s-a transformat in camila.…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Exista mai multe explicații pentru faptul ca majoritatea muncitorilor sezonieri din abatoarele germane este formata din romani sau polonezi. Transformarile aparute in industria carnii in urma cu 50 de ani, discrepanțele mari intre Europa de Est și Europa de…

- Intrebarea aparține cotidianului german “Bild”, care publica in ediția online de vineri rezultatele studiului realizat in stațiunea montana Ischgl din Austria, locul din care noul coronavirus s-ar fi raspandit peste tot in Europa. Concluziile cercetarilor efectuate de oamenii de știința de la Universitatea…

- Intrebarea aparține cotidianului german “Bild”, care publica in ediția online de vineri rezultatele studiului realizat in stațiunea montana Ischgl din Austria, locul din care noul coronavirus s-ar fi raspandit peste tot in Europa. Concluziile cercetarilor efectuate de oamenii de știința de la Universitatea…

- Armata italiana a fost trimisa joi pentru a inchide si securiza o ‘zona rosie’ de langa Napoli, unde in jur de 50 de rezidenti straini infectati cu noul coronavirus au incercat sa fuga din carantina fortata, au relatat mass-media din Italia, potrivit AFP, transmite Agerpres. Deși in comunitate locuiesc…