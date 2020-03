Stiri pe aceeasi tema

- "Banii lichizi ar trebui evitati in mod special intrucat bancnotele si monedele pot reprezenta un pericol", a declarat Saeed Namaki intr-o conferinta de presa sustinuta joi la Teheran in cadrul careia a fost prezentat planul national pentru combaterea transmiterii acestei boli. Ca masuri suplimentare,…

- Turistii care vor sa îsi anuleze vacantele pe care le aveau platite în zonele care nu se afla în carantina, pe fondul epidemiei de coronavirus, nu îsi vor primi banii înapoi si trebuie sa respecte prevederile contractuale, a declarat, luni, presedintele Eurolines Romania,…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat, luni, la Romania TV, ca autoritatile iau masuri pentru a preveni epidemia de coronavirus in Romania, dar a recunoscut ca sunt “sanse foarte mari” ca virusul sa ajunga in tara noastra. Din acest motiv, la Institutul National de Boli Infectioase “Matei…

- Ministrul Sanatatii al Ucrainei a anuntat ca va sta, in semn de solidaritate, in carantina alaturi de cele 72 de persoane evacuate din Wuhan, epicentrul noului coronavirus, dupa ce locuitori din Novi Sanjari care denuntau spitalizarea lor in apropiere au provocat violente,

- Numarul celor rapusi de coronavirus a ajuns la 1018. Anuntul a fost facut de Ministrul Sanatatii din China, care a precizat ca 43 de mii de oameni sunt in prezent contaminati, iar peste sapte mii dintre ei sunt in stare critica.

- Medicul chinez Li Wenliang, care s-a confruntat cu autoritatile pentru ca a lansat un avertisment precoce cu privire la epidemia provocata de noul coronavirus si care s-a infectat, se afla in stare critica vineri, a anuntat Spitalul Central din Wuhan dezmintind informatiile din presa privind moartea…

- Suporterii lui Celtic ii ataca si provoaca oriunde pe rivalii din Glasgow, chiar si daca nu se intalnesc. Ultimul episod s-a intamplat duminica, in deplasarea lor pe terenul lui Hamilton Academical (4-1), unde au afisat in spatele unei porti de pe Fountain of Youth un banner sinistru: „Rangers = Coronavirus!”…

- Sectorul turistic din China incepe sa resimta impactul extinderii epidemiei cu coronavirus, in condițiile in care peste 400 de milioane de chinezi sunt așteptați sa calatoreasca pentru Anul Nou Lunar, care incepe vineri, relateaza BBC, potrivit Mediafax.De obicei perioada este cea mai aglomerata…