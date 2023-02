Aceasta a zecea serie de sanctiuni europene – aprobata vineri seara si adoptata in mod oficial sambata – de la inceputul invaziei si Razboiului rus din Ucraina, in urma cu un an, reprezinta un ecou al unor masuri anuntate vineri de catre Statele Unite si Marea Britanie, precedate de un avertisment dur al G7 adresat tarilor care sar in ajutorul Rusiei in acest razboi. Seriile de sanctiuni decise succesiv de catre UE constituie ”sanctiunile de cea mai mare anvergura” adoptate vreodata, subliniaza presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen. ”Vom creste si presiunea asupra celor care incearca…