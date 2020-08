Stiri pe aceeasi tema

- Singapore a inceput testele pe oameni pentru un vaccin impotriva COVID-19 si preconizeaza ca acesta va fi administrat saptamana viitoare unui numar de 100 de persoane, in cadrul unei prime faze care va dura pana in octombrie, relateaza sambata EFE.Vaccinul, care a primit numele de Lunar-Cov19,…

- Simona Halep, locul 2 mondial si principala favorita, va evolua contra sportivei slovene Polona Hercog, locul 45 mondial, in primul tur al turneului de la Praga.Pe tabloul principal, Patricia Tig va juca impotriva sportivei cehe Barbora Krejcikova, iar invingatoarea acestui meci va evolua…

- Romania a depașit pragul de 60.000 de cazuri de COVID-19, sambata. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.350 de cazuri noi și 43 de decese.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat ca, pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane…

- O tanara de 33 de ani din judetul Alba, infectata cu noul coronavirus, a murit la Spitalul din Alba Iulia. Tanara s-ar fi infectat in familie, de la fratele ei, recent revenit din Spania. In urma cu o saptamana a murit si mama femeii, de asemenea infectata.Surse medicale citate de alba24.ro,…

- Surse ale Bugetul.ro au dezvaluit ca un alt membru din clanul Rinu l-ar fi taiat pe Florin Mototolea. Omul care l-a ucis pe Emi Pian face parte din clanul Rinu, o grupare care acționeaza in Sectorul 2, zona podului Colentina. De altfel, pe rețelele de socializare, se vehiculeaza ca atacatorul ar…

- Conform informațiilor primite de la anchetatori, dupa derularea evenimentelor din noaptea de luni spre marți, evenimente ce au dus la decesul fostului lider al clanului ”Duduienilor”, principalul suspect in aceasta speța ar fi Ciprian Napy, fiul unui al interlop, liderul gruparii interlope ”Rinu”, ce…

- Cu dor de filme și povești spuse in aer liber pe marele ecran, ediția a 3-a a Caravanei Les Films de Cannes iși incepe calatoria la cinematograful in aer liber de la Event Park Snagov, in weekend-ul 8-9 august. Caravana Les Films de Cannes a Snagov invita publicul la un weekend cu povești de neratat…

- Cea de-a opta ediție a celui mai mare festival dedicat culturii și tradițiilor sasești din Transilvania, Saptamâna Haferland, va avea loc online, în perioada 31 iulie – 2 august, aducând în prim-plan valorile autentice și frumusețea…