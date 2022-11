Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 7-13 noiembrie are loc ediția a IV-a a Concursului Internațional de Canto „Tiberiu Brediceanu”, care se adreseaza intregii tipologii vocale. Organizata de Asociația pentru Cultura Banațeana, in parteneriat cu Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana, ediția a IV-a a Concursului…

- Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala, invita studenții romani cu varsta cuprinsa intre 18-27 de ani sa candideze la cea de-a patra ediție a Kennedy Academy for Students. Programul Kennedy Academy for Students este structurat in jurul subiectelor…

- Festivalul Internațional de muzica de orga TimOrgelFest se desfașoara in perioada 2 – 29 octombrie 2022 la Timișoara, Lugoj și Reșita. Aflat la a XXII-a ediție, festivalul cuprinde 12 recitaluri de orga, doua recitaluri de orga și trompeta, doua recitaluri de muzica sacra, și 4 concerte educative pentru…

- Dosare penale pe numele a trei tineri de 22, 23 și 34 de ani, la Lugoj. Ei sunt cercetați penal pentru furt calificat dupa ce au spart o casa și au furat peste 15.000 euro. Hoții au fost depistați ulterior, in Timișoara și Lugoj.

- La data de 18 august 2022, polițiștii orașului Faget au fost sesizați cu privire la faptul ca o minora, de 15 ani, din Lugoj ar fi fost violata de doi tineri, in noaptea de 7 spre 8 august 2022, in orașul Faget. In urma investigațiilor efectuate, s-a constatat ca este vorba de un tanar, de 24 de ani,…

- La sfarșitul acestei saptamani incepe o noua ediție a ligii a patra. Cu doar 12 echipe aflate la start, aceasta ediție pare mai echilibrata ca oricand. Dar, cine are șanse sa participe la barajul de promovare in liga a treia? Probabil, principala favorita este Vulturul Mintiu Gherlii. Echipa de langa…