- Astazi, 10 aprilie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 118 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 8 au fost atribuite orașului Ocna Mureș și cate 1 comunelor Lunca Mureșului și Unirea. Localitațile din care provin…

- Astazi, 7 aprilie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 133 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 12 au fost atribuite orașului Ocna Mureș, 2 comunei Unirea și 1 comunei Lunca Mureșului. Localitațile din care…

- Luni, 22 martie 2021, la Casa de Cultura „Ion Sangereanu” din Ocna Mureș, copiii din cadrul Așezamantului social „Sfantul Mucenic Ciprian” din localitate au sarbatorit Ziua Internaționala a Poeziei (21 martie). Astfel, prin intermediul acestui eveniment deosebit de important, am avut prilejul de a ne…

- Ziua Mondiala a poeziei, este marcata anual in 21 martie. Ziua este un prilej pentru a ne inclina in fața celor care prin cuvinte meșteșugite in versuri și-au adus contribuția remarcabila la imbogațirea culturii și spiritualitații universale.Poezia, demonstreaza ca, indiferent unde se afla pe glob,…

- Pana la data de 19 martie 2021, in județ s-au inregistrat 17233 de persoane confirmate pozitiv, 15430 de persoane vindecate și 472 de decese. Joi, in Alba au fost prelucrate 613 de probe (355 de probe la SJU si 258 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 180939.…

- Astazi, 17 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 104 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 7 au fost atribuite orasului Ocna Mures, 4 comunei Unirea și cate 1 comunelor Miraslau și Noșlac. Localitațile…

- ”Un popas al sufletului, la doi pași de Capitala” Sarbatoarea anuala a primaverii a fost marcata, pe internet, prin simpozionul ”Folclor fara frontiere” Pentru ca ne aflam in plina pandemie de Covid-19, nu ne mai putem bucura de prima bataie pe umar din acest an, spre a intra in noua primavara mai curați…

- Astazi, 3 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 81 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 4 au fost atribuite orașului Ocna Mureș si cate 3 comunelor Lunca Mureșului și Unirea. Localitațile din care provin…