Cea de-a doua ediţie a Programului FIDELIS din 2023: 1.300 donatori de sânge au primit cea mai mare dobândã la titlurile de stat Suma totala investita in editia a doua a Programului FIDELIS a fost de peste 2,390 de miliarde de lei. Emisiunea in euro, cu scadenta la 5 ani si dobanda de 5,45%, a fost cea mai accesata, cu un total de peste 210 milioane de euro plasati in cele 6484 de ordine. A doua cea mai accesata a fost emisiunea in lei, cu scadenta la 3 ani, dobanda de 7,20%, cu un total de 421.765 milioane de lei plasate in 4884 ordine. „Sumele investite in cadrul celei de-a doua editii FIDELIS de anul acesta au demonstrat ca romanii sunt familiarizati cu programul si aleg titlurile de stat lansate de Ministerul Finantelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

